Статьи строительной тематики

Уважаемые господа! Требуется сделать рерайт дипломной работы по теме: Борьба с оборотом наркотиков! На данный момент оригинальность 40% нужно сделать не ниже 65-70% Срок: 03.09.2013 до 10.00 Жду ваших предложений Кого заинтересует диплом вышлю!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование.
Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц.
Предлагаю один из двух вариантов работы:
1. Я предоставляю исходные тексты. Вы выполняете рерайт.
2. Исходные тексты я не предоставляю. Даю тему для статьи и 3–4 вопроса, которые в ней следует раскрыть.
Прошу заинтересованных авторов оставлять заявки в проекте с указанием стоимости работы по первому и второму варианту, а также со ссылкой на портфолио или со ссылками на примеры работ, связанных со строительством.
Отмечу, что наличие ошибок в правописании некритично. Критично допущение смысловых, профессиональных ошибок, способных ввести читателя в заблуждение.
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