Статьи строительной тематики

Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование.

Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц.

Предлагаю один из двух вариантов работы:

1. Я предоставляю исходные тексты. Вы выполняете рерайт.

2. Исходные тексты я не предоставляю. Даю тему для статьи и 3–4 вопроса, которые в ней следует раскрыть.

Прошу заинтересованных авторов оставлять заявки в проекте с указанием стоимости работы по первому и второму варианту, а также со ссылкой на портфолио или со ссылками на примеры работ, связанных со строительством.

Отмечу, что наличие ошибок в правописании некритично. Критично допущение смысловых, профессиональных ошибок, способных ввести читателя в заблуждение.