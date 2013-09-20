Статьи строительной тематики

КопирайтингЗавершен35 заявок262 просмотра
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Неспешно разыскивается автор, хорошо разбирающийся в вопросах строительства. В идеале, человек, имеющий строительное образование.

Предлагаю длительное сотрудничество на постоянной основе. В настоящий момент требуется порядка 120 статей по 4 000 знаков в месяц.

Предлагаю один из двух вариантов работы:

1. Я предоставляю исходные тексты. Вы выполняете рерайт.

2. Исходные тексты я не предоставляю. Даю тему для статьи и 3–4 вопроса, которые в ней следует раскрыть.

Прошу заинтересованных авторов оставлять заявки в проекте с указанием стоимости работы по первому и второму варианту, а также со ссылкой на портфолио или со ссылками на примеры работ, связанных со строительством.

Отмечу, что наличие ошибок в правописании некритично. Критично допущение смысловых, профессиональных ошибок, способных ввести читателя в заблуждение.

10 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$150
7 дней
Обращался к Виктории за услугой рерайта статей. Сотрудничеством остался доволен.Автор грамотен, сдает работу в срок.
Остап - заказчик, с которым приятно работать. Четко поставленные требования, очень оперативная оплата. Хотелось бы продолжить сотрудничество!
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