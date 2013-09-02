Нужен человек для написания рерайта по моим исходникам. Темы бывают разные: от туризма до авто со стройкой. Работу необходимо делать 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходные отдыхаем. Ключевых слов нет. Просто текст, из которого Вы делаете уникальный рерайт - все.

Подумайте сколько это будет стоить и какое объем в день Вы сможете предоставлять.

В течении дня рассмотрю все заявки и отпишу всем ответы