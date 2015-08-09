Требуется написание большого количества статей

$4000
КопирайтингЗавершен56 заявок522 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. От исполнителя требуется адекватность, оперативность и умение грамотно работать с СЕО.

10 лет назад
BagiraBagira
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$4000
20 дней
Замечательно поработали, благодарю!
Спасибо большое за интересный заказ!
  • Похожие заказы

  • Рерайтер на женский сайт

    $100

    Для долгосрочного сотрудничества требуется толковый рерайтер на сайт про беременность, роды и все о детях. Тексты без ключей, исходники предоставляются, сроки лояльные. Испытательный срок.

    Копирайтинг59 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статьи

    $50

    Нужно написать уникальную статью на рыболовную тематику.3000-4000 знаков.Стоимость 1$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья

    $50

    Требуется стать на тему: Строительное оборудование ,объем 2500 знаков,стоимость 2 доллара за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен рерайтинг для текстов.

    Здравствуйте. Нужен человек который сможет сделать хороший рерайт небольших текстов. Просьба указывать реальные сроки и адекватную стоимость. Требования: Доступность общения по Skype для уточнения деталей в текстах. С уважением

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно писать обзоры о футболе

    Добрый день. Требуется 2-3 человека на простенькую работу для молодого проекта. Задача: Писать обзоры о футболе. Знание русского языка, футбольного слэнга, грамотная речь. Оплата по договорённости. Плачу так: первый месяц - 30-70 рублей за 1000 знаков. Второй месяц - 100 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтинг на различную тематику

    Здравствуйте! Необходим копирайтинг на различную тематику: новости, описание товаров, описание разделов сайта и т.д. Для начала необходимы примерно 50 статей, каждая по 1000-1300 знаков. Интересна цена одной статьи! Оплата веб-манями.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Автор статей по тематике ремонт авто своими руками

    Здравствуйте. Нужны статьи на тему авторемонта и автотюнинга своими руками. Статьи должны быть технически грамотными, понятными для широкого круга пользователей, с фотографиями процесса работы. Статьи нужны по темам: Ремонт ходовой части, замена расходников, любой мелкий ремонт и ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ведущие блогов

    Для ведения блогов на частичную занятость требуются копирайтеры, рерайтеры. Оплата сдельная, 3-4 поста в неделю на одну тему. Блог 1 - windows vps hosting(eng, 2500-3500 знаков, скрин или фото); Блог 2 - тематика MS SQL ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад