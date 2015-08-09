Требуется написание большого количества статей, условия и подробности после рассмотрения ваших заявок. общая стоимость проекта - 4000 долларов. Тексты будут на различную тематику, рерайт и копирайт. Стоимость 1000 знаков - различная. Проект на несколько сайтов. От исполнителя требуется адекватность, оперативность и умение грамотно работать с СЕО.