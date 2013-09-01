Нужен рерайтинг для текстов.

КопирайтингЗакрыт29 заявок354 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен человек который сможет сделать хороший рерайт небольших текстов. Просьба указывать реальные сроки и адекватную стоимость.

Требования:

Доступность общения по Skype для уточнения деталей в текстах.

С уважением

10 лет назад
vint_age
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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