Нужно написать несколько текстов РУС - ENG

КопирайтингЗавершен8 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет всем.

Необходимо написать несколько текстов для сайта, небольших. Ну русском и на английском.

10 лет назад
Xor-Studio
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
10 лет назад
$32
2 дня
Наталья, это прекрасный человек и высшего класса специалист. Работа выполнена бесподобно! Грамотный перевод, понимание и уверенность в качестве. Несомненно обращусь еще!
Очень понравилось сотрудничество. Одна из основных причин - человеческое отношение. Дмитрий уважает чужой труд, это очень радует и стимулирует выполнять работу на совесть, как для себя. Также приятным моментом была адекватная оплата труда с хорошим бонусом. Буду рада дальнейшим совместным проектам.
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг. Генеалогия

    Здравствуйте. Нужен быстрый рерайтер, который может делать качественный рерайт со сканов книг по генеалогии. Работы пока достаточно много, если сработаемся, то переведем процесс на постоянную основу. Тексты придется оптимизировать (то есть в каждую статью вставлять примерно 5-6 ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать уникальные описания категорий

    Доброго дня. Нужно написать уникальные описания категорий для интернет магазина по тематике туризм, охота, рыбалка. Примерно по 2000 символов каждое описание. Можно рерайт! Ваши цены. Приоритет тем, кто может приступить немедленно. P.S. Отписываться только в комменты. ЛС не ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для интернет магазина

    День добрый. Необходимо написать тексты для интернет-магазина 1. Доставка. 2. Условия работы. 3. Конфиденциальность. 4. Оплата. 5. Текст письма при регистрации. 6. Описание основного раздела пряжа. 7. Описание дополнительных разделов пряжа по брендам (5). 8. Описание производителей (5) Будет плюсом верстка в HTML, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интересный контент для сайта

    $50

    Требуется интересный контент для сайта. тематика- "способы сбросить вес" 2000-3000 знаков. Интересуют интересные статьи, возможно личный опыт

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтеры, рерайтеры.

    $100

    Требуются КОПИРАЙТЕРЫ и РЕРАЙТЕРЫ на постоянную основу. Рассматриваются все кандидаты. оплата 1000зн 30 рублей, на начальном этапе. требования крайне просты: - оперативность в принятии заказа, - пунктуальность -грамотность - высокая уникальность текстов. ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сложный копирайт медицинской тематики

    $600

    Добрый день. Требуется срочно написать 60 статей медицинской тематики (онкологические заболевания). 2 пакета по 30 статей на 1 исполнителя. Условия: - статьи по 3000 знаков; - уникальность 95% адвего (шингл 4 , фраза 5); - качественный копирайт. Срок - ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется рерайтер для постоянной работы

    Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества. - Цена – 25 рублей за 1 к - От исполнителя требуется написание, размещение и в дальнейшем кидание анонсов на размещенные статьи в группу в ВК - Ежедневно требуется 10 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст "О НАС" для магазина одежды

    $50

    Добрый день. Нужно написать сео текст "О НАС" для магазина брендовой одежды. 2000-3000 тыс. символов (без пробелом). Текст должен убедить покупателя, что он попал именно туда, куда нужно. Оплата после утверждения заказчиком. Жду от Вас цены и сроки. Следующей работой для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад