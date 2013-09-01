Срочно! Нужны рерайтеры! 25р/1000 Требуются рерайтеры на постоянное сотрудничество. Объемами обеспечу. !! на этот проект требуются люди, которые УМЕЮТ КРАСИВО ПИСАТЬ!!! Работать можно по гибкому графику. Темы разные (простые). Оплата 25р/1000зн вэбмани, яндекс деньги. При длительном сотрудничестве оплата будет повышаться. Желательно, ...
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Требуется интересный контент для сайта. тематика- "способы сбросить вес" 2000-3000 знаков. Интересуют интересные статьи, возможно личный опыт
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