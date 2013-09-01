Копирайтеры, рерайтеры.

$100
КопирайтингЗакрыт50 заявок468 просмотров
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Требуются КОПИРАЙТЕРЫ и РЕРАЙТЕРЫ на постоянную основу. Рассматриваются все кандидаты.

оплата 1000зн 30 рублей, на начальном этапе.

требования крайне просты:

- оперативность в принятии заказа,

- пунктуальность

-грамотность

- высокая уникальность текстов.

если заинтересовало предложение, обращайтесь

10 лет назад
Meowrizz
Катя 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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