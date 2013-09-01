Рерайт 7.5К

Нужен автор для написания текстов по теме ремонт компьютеров. Тексты для размещения на бирже Miralinks. Исходники ищите сами, можно составить материал из нескольких текстов, можно сделать глубокий рерайт одного. Главное — соответствие теме и уникальность ...
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Необходимо выполнить рерайт.
Три текста.
Тема: обработка металлов.
Общий объём 7.5К.
Жду вопросы и предложения.
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