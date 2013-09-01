Рерайт 7.5К

КопирайтингЗавершен2 заявки86 просмотров
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Необходимо выполнить рерайт.

Три текста.

Тема: обработка металлов.

Общий объём 7.5К.

Жду вопросы и предложения.

10 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Задача выполнена на отлично. Сроки соблюдены, с запасом. Рекомендую.
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