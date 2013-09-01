Тексты на компьютерную тематику

Нужен автор для написания текстов по теме ремонт компьютеров.

Тексты для размещения на бирже Miralinks.

Исходники ищите сами, можно составить материал из нескольких текстов, можно сделать глубокий рерайт одного. Главное — соответствие теме и уникальность от 95%. Тему выбираете сами.

В тексте два ключа, объем - 2,5 тысячи знаков без пробелов. Текст читабельный, не вода.

Оплата переводом через webmoney. Оплата после одобрения модератором Miralinks (обычно около суток). Если модератор отклоняет, корректируете текст, учитывая замечания.

Нужно подготовить примерно 14 текстов за несколько дней. 70 р. за ТЕКСТ