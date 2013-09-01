Seo тексты

$50
КопирайтингЗакрыт7 заявок202 просмотра
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Нужны тексты с вхождениями ключевых слов (детальное тз выбранному исполнителю)

Тематика медицинское оборудование.

Всего надо порядка 15-20 тыс знаков.

Срок выполнения 48 часов с момента взятия заказа. Оригинальность текста не ниже 92%

Оплата 1 долл за 1000 знаков с пробелами.

Обязательная грамотность написания.

Свои условия писать не надо, добавляйтесь только те, кто согласен на выше изложенные.

10 лет назад
Pshonkina
Юлия 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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