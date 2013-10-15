Тексты для Интернет-магазина "Бижутерия оптом"

Приветствую мастеров слова!

1) Нужны увлекательные, содержательные тексты о бижутерии с кристаллами, стразами и камнями Сваровски, статьи о модных тенденциях в мире украшений, советы по подбору бижутерии и т.п.

2) Еще нужны интересные, информативные тексты для наших покупателей-оптовиков о выгодном бизнесе – продаже бижутерии, о методах работы с ней, советы и т.д.

Тексты будут размещаться на сайте интернет-магазина "Бижутерия и аксессуары оптом" и на сторонних сайтах для продвижения.

Статьи - от 1000 до 2500 знаков. 1000 знаков - 50-300 рублей. Уникальность – не ниже 95%.

При успешном первом опыте – долгосрочное сотрудничество: статьи, описание товара, письма для рассылки и др.

Приветствуется личный интерес и любовь к качественной бижутерии (было бы идеально!)