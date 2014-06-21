mksmpetrov

Максим mksmpetrov

 
44 годаРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Составить рекламную кампанию для директа по компьютерной помощи

    Требуется составить обширную рекламную кампанию для яндекс директ. По всему классическому перечню услуг - от установки windows до восстановления данных и ремонта ноутбуков. Ключевых слов, предполагаю, будет около 10-15к, может больше. Сбор семантики, составление объявлений, минусовка - все ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать лендинг по услуге химчистка в muse с нуля

    $35

    Необходимо сделать лендинг на muse по услугам автохимчистки. Четкое и подробное ТЗ вышлю исполнителю. В нем подробно расписано, что я хочу увидеть какие блоки на каких сайтах нравятся и тексты. Бюджет 2000 руб.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать программу для ВК

    Нужно сделать программу или сервис для размножения постов ВК. Посты идентичные, отличаются только ссылкой - в каждом посте своя. В программу загружается пост, или ссылка на пост ВК. И загружается список ссылок. Программа должна сама сократиться ссылки через vk ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод мастер-класса

    Требуется перевести с английского мастер-класс. Важна точность, чтобы получилась четкая инструкция с такими же размерами, материалами, шагами, как и в исходнике. Ничего оформлять не нужно, просто перевод в формате документа Ворд. Сам мастер-класс - http://highonglue.com/tutorial/leatherwork-tutorial-how-to-make-a-leather-iphone-flip-wallet/ ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты "муж на час"

    Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика, вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты по сантехнике, электрике

    Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика, вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оператор на телефон

    Требуется оператор (пол не имеет значения) на «холодные звонки» для обзвона и предложения услуг по рекламе по готовой базе. От вас: - наличие гарнитуры и постоянного интернета; - возможность совершать звонки в сб., вс., пн. примерно с 12.00 ...

    Служба поддержки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текты для сайта сантехника, электрика

    Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика,вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер

    Требуется рерайтер, который сможет регулярно писать по 2-3 текста объемом 3,5 т.з. без пробелов. Темы простые - как вылечить кашель, изжога и т.д. и т.п. Условие - рерайт не с одного исходника. Ищите 3-4 статьи ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на тему медицины

    Нужен автор или несколько авторов, которые смогут писать тексты на медицинскую тематику (что делать, если простыл, симптомы диабета и т.д. и т.п). Размер одного текста - 3.5 т.з. без пробелов. к тексту - видео по теме, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продающие тексты для сайта - сантехника, электрика

    Требуется автор, который подготовит 7 текстов для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление услуг, часть – вставить ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на тему поздравлений

    Требуется написать 5 текстов по 3,5 тыс.знаков без пробелов каждый. Примерные темы - поздравления с днем рождения сестре, поздравления с днем рождения мужчине и тому подобное. Требования: 1) один текст – один ключ 2) деление текста на смысловые блоки ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор творческих мастер-классов (открытки,букеты)

    Требуется автор, который увлекается хенд-мейдом - открытки своими руками, букеты из конфет, украшения для дома мыловарение и т.д. От вас - текстовое понятное и интересное описание ( 2-3 тыс.знаков без пробелов) , например, как сделать ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Компьютерная тематика - вписать ключи

    Ищем человека, который владеет компьютерной тематикой хотя бы на начальном уровне. Суть задачи - вписать в готовые тексты о компьютерах ключи по списку. В текст на 3000 знаков примерно 20 ключей (иногда чуть больше, иногда ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты на компьютерную тематику

    Нужен автор для написания текстов по теме ремонт компьютеров. Тексты для размещения на бирже Miralinks. Исходники ищите сами, можно составить материал из нескольких текстов, можно сделать глубокий рерайт одного. Главное — соответствие теме и уникальность ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор текстов по ремонту компьютеров

    Нужны несколько авторов, которые подготовят качественные тексты для сайта фирмы, ремонтирующей компьютеры. Требования к текстам: - размер 3,5 т.з. без пробелов - органичное вхождение большого числа ключей - разделение материала на ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор текстов по ремонту компьютеров (знание темы)

    Нужны несколько авторов, которые подготовят качественные тексты для сайта фирмы, ремонтирующей компьютеры. Требования к текстам: - размер 3,5 т.з. без пробелов - органичное вхождение 4-6 ключей - разделение материала на тематические абзацы - 100% оригинальность (случаи ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер, туризм

    Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор на тему "Туризм"

    Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Тексты "муж на час"
Поработали с Максимом над интересным и масштабным проектом, результатом сотрудничества осталась довольна. Рекомендую Максима как ответственного, внимательного, надежного заказчика.
отличный автор, спасибо!
Ответный отзыв
Vesterosa
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Перевод мастер-класса
Очень порядочный заказчик. Понятное ТЗ и оплата вовремя. Рекомендую.
Все ок, спасибо!
Ответный отзыв
ww235
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер на туристическую тематику
Работала с заказчиком достаточно долго. Никаких претензий - только позитив. Оплата производилась вовремя, ТЗ было разумным, а общение - адекватным.
Екатерина - ответственный автор, с которым приятно работать. Очень ответственно относится к срокам сдачи проекта, с пониманием воспринимает пожелания клиента. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Copy-Seo
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Автор текстов по ремонту компьютеров (знание темы)
отличный заказчик, рекомендую
Александр качественно выполняет задания на компьютерную тематику, продолжаем плодотворное сотрудничество и дальше!
Ответный отзыв
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Рерайтер на постоянной основе
Отличный заказчик! приятно работать!
Виктория отлично справляется с подготовкой текстов. Сдает задания точно в срок, не пропадает. Особенно приятно, что автор пишет грамотно, не требуется редактировать материалы.
Ответный отзыв