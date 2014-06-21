mksmpetrov

Требуется составить обширную рекламную кампанию для яндекс директ. По всему классическому перечню услуг - от установки windows до восстановления данных и ремонта ноутбуков. Ключевых слов, предполагаю, будет около 10-15к, может больше. Сбор семантики, составление объявлений, минусовка - все ...
- Контекстная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
Необходимо сделать лендинг на muse по услугам автохимчистки. Четкое и подробное ТЗ вышлю исполнителю. В нем подробно расписано, что я хочу увидеть какие блоки на каких сайтах нравятся и тексты. Бюджет 2000 руб.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать программу или сервис для размножения постов ВК. Посты идентичные, отличаются только ссылкой - в каждом посте своя. В программу загружается пост, или ссылка на пост ВК. И загружается список ссылок. Программа должна сама сократиться ссылки через vk ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется перевести с английского мастер-класс. Важна точность, чтобы получилась четкая инструкция с такими же размерами, материалами, шагами, как и в исходнике. Ничего оформлять не нужно, просто перевод в формате документа Ворд. Сам мастер-класс - http://highonglue.com/tutorial/leatherwork-tutorial-how-to-make-a-leather-iphone-flip-wallet/ ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика, вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...Завершен9 лет назад
Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика, вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется оператор (пол не имеет значения) на «холодные звонки» для обзвона и предложения услуг по рекламе по готовой базе. От вас: - наличие гарнитуры и постоянного интернета; - возможность совершать звонки в сб., вс., пн. примерно с 12.00 ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется автор, который подготовит несколько текстов (около 20) для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика,вскрытие замков и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется рерайтер, который сможет регулярно писать по 2-3 текста объемом 3,5 т.з. без пробелов. Темы простые - как вылечить кашель, изжога и т.д. и т.п. Условие - рерайт не с одного исходника. Ищите 3-4 статьи ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен автор или несколько авторов, которые смогут писать тексты на медицинскую тематику (что делать, если простыл, симптомы диабета и т.д. и т.п). Размер одного текста - 3.5 т.з. без пробелов. к тексту - видео по теме, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется автор для написания текстов на медицинскую тематику (гастрит, ОРЗ и т.д.). Объем текста – 3,5 т.з. без пробелов + 3 картинки по теме + видео по теме из ютуба. Цена – 30 руб за ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется автор, который подготовит 7 текстов для сайта компании, занимающейся ремонтом на дому (сантехника, электрика и т.д.). Тексты должны быть продающие, большое количество ключей, часть из которых можно объединить в перечисление услуг, часть – вставить ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать 5 текстов по 3,5 тыс.знаков без пробелов каждый. Примерные темы - поздравления с днем рождения сестре, поздравления с днем рождения мужчине и тому подобное. Требования: 1) один текст – один ключ 2) деление текста на смысловые блоки ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется автор, который увлекается хенд-мейдом - открытки своими руками, букеты из конфет, украшения для дома мыловарение и т.д. От вас - текстовое понятное и интересное описание ( 2-3 тыс.знаков без пробелов) , например, как сделать ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем человека, который владеет компьютерной тематикой хотя бы на начальном уровне. Суть задачи - вписать в готовые тексты о компьютерах ключи по списку. В текст на 3000 знаков примерно 20 ключей (иногда чуть больше, иногда ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен автор для написания текстов по теме ремонт компьютеров. Тексты для размещения на бирже Miralinks. Исходники ищите сами, можно составить материал из нескольких текстов, можно сделать глубокий рерайт одного. Главное — соответствие теме и уникальность ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны несколько авторов, которые подготовят качественные тексты для сайта фирмы, ремонтирующей компьютеры. Требования к текстам: - размер 3,5 т.з. без пробелов - органичное вхождение большого числа ключей - разделение материала на ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны несколько авторов, которые подготовят качественные тексты для сайта фирмы, ремонтирующей компьютеры. Требования к текстам: - размер 3,5 т.з. без пробелов - органичное вхождение 4-6 ключей - разделение материала на тематические абзацы - 100% оригинальность (случаи ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не писать ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000-10 000 знаков ( несколько текстов по 2000-3000). Оплата - 40 рублей за 1000 знаков. Обязательные условия: 1) грамотность, в том числе и стилистическая. Прошу не ...Завершен11 лет назад