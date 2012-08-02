Aleksashaz

Александра - очень ответственный исполнитель. Выполняла все задания точно в срок, хорошо работает с ключами, кроме того, проявила фантазию и эрудицию, готовя много текстов на схожие темы. Огромный плюс- знание русского языка! Ее тексты практически не нуждались в корректировке, как по стилю, так и по грамматике - автор полностью соответствует высоким требованиям.Быстро вникает в суть задания, нет нужды "вести за ручку", как некоторых авторов, тратя на это свое время. Дано задание - получен результат. Работали долгое время с неизменной эффективностью и комфортностью для меня, как для заказчика. Александра, спасибо за работу!