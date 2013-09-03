Сложный копирайт медицинской тематики

$600
КопирайтингЗавершен7 заявок279 просмотров
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Добрый день.

Требуется срочно написать 60 статей медицинской тематики (онкологические заболевания). 2 пакета по 30 статей на 1 исполнителя.

Условия:

- статьи по 3000 знаков;

- уникальность 95% адвего (шингл 4 , фраза 5);

- качественный копирайт.

Срок - 6 дней, стоимость 1 статьи до 10 долларов.

Пишите в заявки, в скайп и личку просьба не стучаться.

10 лет назад
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
Выбранные исполнители
slon275
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
6 дней
Все тексты были сданы вовремя, сделаны качественно. Очень порядочный исполнитель. Тексты были сданы на день раньше намеченного срока, что не может не радовать. Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем и рекомендую для работы всем заказчикам.
Работать с тезкой понравилось. Четко, без глупостей поставленная задача, быстрая проверка, такая же быстрая оплата. В общении тоже все получилось. Постоянно онлайн, на вопросы отвечает оперативно. Общение человеческое, а не с высоты "я заказчик, и у меня деньги". Чувствуется, что за дело болеет по-серьезному (это не в связи с тем, что копирайт медицинский :)). Если будут еще проекты - рад буду новым партнерским отношениям. С уважением, Андрей
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$300
10 дней
Второй раз работаю с Ириной и второй раз получаю огромнейшее удовольствие. Среди кучи чудовищных райтеров с Вебланса она, пожалуй, единственная относится к работе с любовью. Не смотря на сложную тематику, тексты получились качественные, уникальные и профессиональные. В очередной раз рекомендую Ирину как грамотного профессионального исполнителя.
Работать с таким заказчиком - просто подарок. Доброжелательный, открытый, общительный. В точности знает, чего хочет, но не "душит" условиями. Оплата вовремя, задание интересное - удовольствие, а не проект. Всем рекомендую Андрея, как отличного заказчика. В свою очередь всегда готова продолжить сотрудничество: адекватные люди, вроде вас, в безусловном приоритете! Спасибо и удачи :)
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