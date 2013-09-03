Сложный копирайт медицинской тематики

Работать с тезкой понравилось. Четко, без глупостей поставленная задача, быстрая проверка, такая же быстрая оплата. В общении тоже все получилось. Постоянно онлайн, на вопросы отвечает оперативно. Общение человеческое, а не с высоты "я заказчик, и у меня деньги". Чувствуется, что за дело болеет по-серьезному (это не в связи с тем, что копирайт медицинский :)). Если будут еще проекты - рад буду новым партнерским отношениям. С уважением, Андрей