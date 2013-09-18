Требуется рерайтер

Ищем копирайтера в ИМ одежды. Нужно 2-3 раза в неделю писать новости на тематику: мода, шоппинг и т.д. Полная самостоятельность, в пн обсуждаем тематику, дальше сами с выкладкой на сайт на битриксе. Так же нужно подобрать картинку ...