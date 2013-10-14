Добавить информацию о товарах

http://styletown.ru/ - нужно все товары описать - например - http://styletown.ru/hudozhestvennaya-kovka/prihozhaya/kaloshnica-so-spinkoj/kaloshnitsa-3.html - прекрасная кованая калошница замечательно подойдет к вашей прихожей .... и так далее - нужно описать что на картинке!

Также есть Шкафы раздвижные, и эктельерка!, но сначала нужно описать Кованую мебель и желательно поскорей( 1 неделя на работу по кованой мебели - там около 200 товаров )

на каждый товар от 500-700 символов, товаров около 400!

Нужно чтоб человек писал быстро и хорошо!

исходя из того что это полукопирайт за 1000 символов не должно быть больше 60-70 рублей, то есть на выходе это около 15 000 - 17 000 рублей

Будет доступ в админку, оплата с каждых 20 000 - 30 000 символов, или ваши предложения