Копирайтер в ИМ одежды

Ищем копирайтера в ИМ одежды. Нужно 2-3 раза в неделю писать новости на тематику: мода, шоппинг и т.д.

Полная самостоятельность, в пн обсуждаем тематику, дальше сами с выкладкой на сайт на битриксе.

Так же нужно подобрать картинку или видео

Сначала оплата по факту, позже оплата еженедельно.

Есть есть подобное портфолио - скидывайте. И желаемую оплату за одну статью. 1.5к-2.5к симв.