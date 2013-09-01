Текст "О НАС" для магазина одежды

Срочно! Нужны рерайтеры! 25р/1000 Требуются рерайтеры на постоянное сотрудничество. Объемами обеспечу. !! на этот проект требуются люди, которые УМЕЮТ КРАСИВО ПИСАТЬ!!! Работать можно по гибкому графику. Темы разные (простые). Оплата 25р/1000зн вэбмани, яндекс деньги. При длительном сотрудничестве оплата будет повышаться. Желательно, ...
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Добрый день.
Нужно написать сео текст "О НАС" для магазина брендовой одежды.
2000-3000 тыс. символов (без пробелом).
Текст должен убедить покупателя, что он попал именно туда, куда нужно.
Оплата после утверждения заказчиком.
Жду от Вас цены и сроки.
Следующей работой для исполнителя будет написание сео описаний для товаров (500-600 шт).
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