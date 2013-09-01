Текст "О НАС" для магазина одежды

Добрый день.

Нужно написать сео текст "О НАС" для магазина брендовой одежды.

2000-3000 тыс. символов (без пробелом).

Текст должен убедить покупателя, что он попал именно туда, куда нужно.

Оплата после утверждения заказчиком.

Жду от Вас цены и сроки.

Следующей работой для исполнителя будет написание сео описаний для товаров (500-600 шт).