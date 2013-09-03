Статьи по меховым изделиям

$100
КопирайтингЗавершен11 заявок163 просмотра
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Нужно около 20 текстов по меховым изделиям. Задание - выбранным исполнителям.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Tali
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Хотя Татьяна и задержала работу, но в конечном итоге, исправила положение. И полностью реабилитировала себя на другой работе. А пишет очень хорошо.
Несложный заказ, адекватное сотрудничество, оплата вовремя :)
JahTribe
Юлия 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Очень ответственный исполнитель. Качественная работа. Спасибо!
прекрасный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата!
mousewoman1983
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$6
2 дня
Спасибо Ирине! Как всегда - оперативно, качественно. Интересно читать.
Отличный заказчик!
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