Тексты для интернет магазина

Добрый день. Нужно написать сео текст "О НАС" для магазина брендовой одежды. 2000-3000 тыс. символов (без пробелом). Текст должен убедить покупателя, что он попал именно туда, куда нужно. Оплата после утверждения заказчиком. Жду от Вас цены и сроки. Следующей работой для ...