Тексты для интернет магазина

КопирайтингЗакрыт12 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый.

Необходимо написать тексты для интернет-магазина

1. Доставка.

2. Условия работы.

3. Конфиденциальность.

4. Оплата.

5. Текст письма при регистрации.

6. Описание основного раздела пряжа.

7. Описание дополнительных разделов пряжа по брендам (5).

8. Описание производителей (5)

Будет плюсом верстка в HTML, оформление картинками.

10 лет назад
puno
54 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
helen-harwood
Елена 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$130
7 дней
  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер

    Срочно! Нужны рерайтеры! 25р/1000 Требуются рерайтеры на постоянное сотрудничество. Объемами обеспечу. !! на этот проект требуются люди, которые УМЕЮТ КРАСИВО ПИСАТЬ!!! Работать можно по гибкому графику. Темы разные (простые). Оплата 25р/1000зн вэбмани, яндекс деньги. При длительном сотрудничестве оплата будет повышаться. Желательно, ...

    Копирайтинг82 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интересный контент для сайта

    $50

    Требуется интересный контент для сайта. тематика- "способы сбросить вес" 2000-3000 знаков. Интересуют интересные статьи, возможно личный опыт

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтеры, рерайтеры.

    $100

    Требуются КОПИРАЙТЕРЫ и РЕРАЙТЕРЫ на постоянную основу. Рассматриваются все кандидаты. оплата 1000зн 30 рублей, на начальном этапе. требования крайне просты: - оперативность в принятии заказа, - пунктуальность -грамотность - высокая уникальность текстов. ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сложный копирайт медицинской тематики

    $600

    Добрый день. Требуется срочно написать 60 статей медицинской тематики (онкологические заболевания). 2 пакета по 30 статей на 1 исполнителя. Условия: - статьи по 3000 знаков; - уникальность 95% адвего (шингл 4 , фраза 5); - качественный копирайт. Срок - ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется рерайтер для постоянной работы

    Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества. - Цена – 25 рублей за 1 к - От исполнителя требуется написание, размещение и в дальнейшем кидание анонсов на размещенные статьи в группу в ВК - Ежедневно требуется 10 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст "О НАС" для магазина одежды

    $50

    Добрый день. Нужно написать сео текст "О НАС" для магазина брендовой одежды. 2000-3000 тыс. символов (без пробелом). Текст должен убедить покупателя, что он попал именно туда, куда нужно. Оплата после утверждения заказчиком. Жду от Вас цены и сроки. Следующей работой для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер в ИМ одежды

    Ищем копирайтера в ИМ одежды. Нужно 2-3 раза в неделю писать новости на тематику: мода, шоппинг и т.д. Полная самостоятельность, в пн обсуждаем тематику, дальше сами с выкладкой на сайт на битриксе. Так же нужно подобрать картинку ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Письмо

    нужно два вида письма для благотворительного фонда благодарственное (в котором благодарят) и благотворительное (в котором просят о помощи у предпринимателей и простых лбдей )

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить информацию о товарах

    $600

    http://styletown.ru/ - нужно все товары описать - например - http://styletown.ru/hudozhestvennaya-kovka/prihozhaya/kaloshnica-so-spinkoj/kaloshnitsa-3.html - прекрасная кованая калошница замечательно подойдет к вашей прихожей .... и так далее - нужно описать что на картинке! Также есть Шкафы раздвижные, и эктельерка!, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад