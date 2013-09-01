Срочно! Нужны рерайтеры! 25р/1000 Требуются рерайтеры на постоянное сотрудничество. Объемами обеспечу. !! на этот проект требуются люди, которые УМЕЮТ КРАСИВО ПИСАТЬ!!! Работать можно по гибкому графику. Темы разные (простые). Оплата 25р/1000зн вэбмани, яндекс деньги. При длительном сотрудничестве оплата будет повышаться. Желательно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Необходимо написать тексты для интернет-магазина
1. Доставка.
2. Условия работы.
3. Конфиденциальность.
4. Оплата.
5. Текст письма при регистрации.
6. Описание основного раздела пряжа.
7. Описание дополнительных разделов пряжа по брендам (5).
8. Описание производителей (5)
Будет плюсом верстка в HTML, оформление картинками.
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