Рерайтинг. Генеалогия

КопирайтингЗакрыт22 заявки230 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен быстрый рерайтер, который может делать качественный рерайт со сканов книг по генеалогии. Работы пока достаточно много, если сработаемся, то переведем процесс на постоянную основу.

Тексты придется оптимизировать (то есть в каждую статью вставлять примерно 5-6 тематических ключевых слов).

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10 лет назад
SunnyUnwon
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
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