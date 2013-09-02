Автор статей по тематике ремонт авто своими руками

Доброго дня. Нужно написать уникальные описания категорий для интернет магазина по тематике туризм, охота, рыбалка. Примерно по 2000 символов каждое описание. Можно рерайт! Ваши цены. Приоритет тем, кто может приступить немедленно. P.S. Отписываться только в комменты. ЛС не ...