Автор статей по тематике ремонт авто своими руками

Для ведения блогов на частичную занятость требуются копирайтеры, рерайтеры. Оплата сдельная, 3-4 поста в неделю на одну тему. Блог 1 - windows vps hosting(eng, 2500-3500 знаков, скрин или фото); Блог 2 - тематика MS SQL ...
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Здравствуйте. Нужны статьи на тему авторемонта и автотюнинга своими руками.
Статьи должны быть технически грамотными, понятными для широкого круга пользователей, с фотографиями процесса работы.
Статьи нужны по темам: Ремонт ходовой части, замена расходников, любой мелкий ремонт и тюнинг таких авто: как: ВАЗ Нива, Шевроле Нива, Рено Логан. Статьи должны быть ус уникальными фотографиями и понятными для широкого круга пользователей. Оплата 4-6 долларов за 1000 символов.
Пример статей:
http://isauto.info/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE/
http://isauto.info/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/
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