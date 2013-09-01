Ведущие блогов

Нужны будут целый ряд текстов по инженерным коммуникациям. Первая - разводка электропроводки. Стоимость 200 руб. ТЗ - исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ведения блогов на частичную занятость требуются копирайтеры, рерайтеры. Оплата сдельная, 3-4 поста в неделю на одну тему. Блог 1 - windows vps hosting(eng, 2500-3500 знаков, скрин или фото); Блог 2 - тематика MS SQL 2008/2012(eng, 2000-2500 знаков, скрин или фото); Блог 3- тематика C#, .NET(eng, 1500-2000 символов ); Блог 4- футбольные прогнозы и статистика(рус, 1000-1500 символов, фото). Темы постов напишу в личной переписке.
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