Нужно писать обзоры о футболе

КопирайтингЗавершен10 заявок206 просмотров
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Добрый день.

Требуется 2-3 человека на простенькую работу для молодого проекта.

Задача:

Писать обзоры о футболе.

Знание русского языка, футбольного слэнга, грамотная речь.

Оплата по договорённости.

Плачу так:

первый месяц - 30-70 рублей за 1000 знаков.

Второй месяц - 100 рублей за 1000 знаков.

Третий месяц - 150 рублей за 1000 знаков.

Четвёртый и последующие 300 рублей за 1000 знаков.

В день надо писать по 1-3 обзору.

Главная задача, чтобы было интересно и укладываться в СРОК.

10 лет назад
kammisha
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
dummon
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$5
31 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный работодатель! Все четко разъясняет, а где помарки поправляет. Вообщем надеюсь на долгое сотрудничество!
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