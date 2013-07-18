dummon

Дмитрий dummon

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Движение вперед заставляет выживать.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2007-2012 - Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова , факультет телекоммуникационных сетей, инженер связи с отличием (дневная форма обучения).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Контент-менеджер: http://cm.content.adultcentro.com

Постер: http://yuwik-games.ru/ и http://www.p-games.ru/ и http://2androidz.ru/

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

* способность к обучению;

* умение работать в коллективе;

* отзывчивость, коммуникабельность, ответственность;

* желание усовершенствоваться в профессиональной сфере;

* высокая работоспособность и целеустремленность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

* Владею иностранными языками – русский язык (свободно) и английский (со словарем);

* Опыт работы с программами MicrosoftOffice (Word, Excel, Power Point), CorelDRAW.

Отзывы заказчиков

kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужно писать обзоры о футболе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Перевести текст в Word из сканированного документа
Великолепный исполнитель! Скорость выполнения на высоте. Рекомендую к работе!
Точное ТЗ и быстрая оплата! Великолепный заказчик)
Ответный отзыв
pankp
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Редактор данных в экселе
Отлично поработали! Готов сотрудничать еще! Рекомендую!
Отличный заказчик. Все объяснил четко. Задание выдает и дает понять, что от тебя нужно. Выплаты вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Составить прайс по данным
Большое спасибо за хорошую работу!
Все четко и быстро! Спасибо за работу)
Ответный отзыв
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Подкорректировать диплом
Исполнитель справился с поставленной задачей. Выполнил работу качественно и в срок!!!
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