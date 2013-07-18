Движение вперед заставляет выживать.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2007-2012 - Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова , факультет телекоммуникационных сетей, инженер связи с отличием (дневная форма обучения).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Контент-менеджер: http://cm.content.adultcentro.com
Постер: http://yuwik-games.ru/ и http://www.p-games.ru/ и http://2androidz.ru/
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
* способность к обучению;
* умение работать в коллективе;
* отзывчивость, коммуникабельность, ответственность;
* желание усовершенствоваться в профессиональной сфере;
* высокая работоспособность и целеустремленность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
* Владею иностранными языками – русский язык (свободно) и английский (со словарем);
* Опыт работы с программами MicrosoftOffice (Word, Excel, Power Point), CorelDRAW.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
10 баллов
12 лет назад
Великолепный исполнитель! Скорость выполнения на высоте. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Точное ТЗ и быстрая оплата! Великолепный заказчик)
$100
10 баллов
12 лет назад
Отлично поработали! Готов сотрудничать еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все объяснил четко. Задание выдает и дает понять, что от тебя нужно. Выплаты вовремя. Рекомендую!
$5
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо за хорошую работу!
Ответный отзыв
Все четко и быстро! Спасибо за работу)
$20
10 баллов
12 лет назад
Исполнитель справился с поставленной задачей. Выполнил работу качественно и в срок!!!