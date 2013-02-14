Редактор данных в экселе

Требуется человек,который будет помогать формировать базу данных в экселе и в онлайн сервисе.

Главное требование- наличие свободного времени постонного интернета.

Опыта не требуется ,все очень просто.

Просто переносить данные с одной ячеки в другую.Заполнение и редактирование данных каточка человека (телефон,сайт емаил)

Те кто заинтересовался ,могу выслать видео урок.

Оплата по договоренности. как почасовая, так и по сделке.

жду ваших предложений по оплате