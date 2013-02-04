Объединить две экселвские таблицы в одну

$33
Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо объединить две таблицы со схожими по значению, но разными по написанию строками. Каждая таблица состоит из двух столбцов: номер и значение. Таблицы примерно по 620 и 820 строк

Оплата после того как предоставите скриншоты итоговой тааблицы

11 лет назад
ru4b
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад