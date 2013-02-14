Расшифровка аудио

Редактирование и КорректураЗавершен20 заявок346 просмотров
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Есть на расшифровку аудио часов 8.

Нужны исполнители.

Запись - тематика психология, диалог 2-х людей.

Пишите цену за минуту.

Ориентируюсь на 5 рублей за минуту.

11 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
Dian4ik9180268
Диана 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад
$8
1 день
Работа сделана хорошо.
Хороший заказчик. Дал четкое задание, конкретные сроки и хорошую оплату. Рекомендую
natallia_c
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$8
2 дня
Работа сделана вовремя и качественно.
Хороший заказчик, четкое тз, оперативная оплата.
kate-online
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Хорошая работа. Спасибо.
Довольна сотрудничеством.
Yuristka92
Виктория 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$7
2 дня
Работа сделана с запозданием, но хорошо.