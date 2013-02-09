Транскрибация по видео - 2 минуты 40 секунд

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки188 просмотров
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Сделать транскрибацию (т.е. в текст перевести) по видео - 2 минуты 40 секунд.

предоставить в грамотном оформленном тексте, без ошибок.

задача срочная, укажите цену и сроки

11 лет назад
dimcom
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuristka92
Виктория 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Быстро, четко, качественно! Рад сотрудничеству.
Приятно было сотрудничать с Вами.