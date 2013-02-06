Отекстить аудио-запись интервью

Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок244 просмотра
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Есть аудиозапись интервью продолжительность 69 минут.

Там 2 голоса - женский (задаёт вопросы) и мужской (отвечает).

Надо перевести это аудио в текст ДОСЛОВНО (править ничего не надо) в виде диалога

файл записи находится здесь: http://rusfolder.com/34848951 (к проекту приложить не смогла, он слишком большой)

в заявках предлагайте сумму и срок

Марина

11 лет назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
14 минут назад
Выбранный исполнитель
Sova2013
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Очень довольна работой. Внимательность Анны к мелочам заставила меня по-новому взглянуть на этот проект. Гран мерси, и буду рада продолжению сотрудничества Марина
Марина - отличный заказчик. Позитивный и грамотный человек. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.