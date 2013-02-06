Отекстить аудио-запись интервью

Есть аудиозапись интервью продолжительность 69 минут.

Там 2 голоса - женский (задаёт вопросы) и мужской (отвечает).

Надо перевести это аудио в текст ДОСЛОВНО (править ничего не надо) в виде диалога

файл записи находится здесь: http://rusfolder.com/34848951 (к проекту приложить не смогла, он слишком большой)

в заявках предлагайте сумму и срок

Марина