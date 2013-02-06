Отекстить аудио-запись интервью

Нужно сделать следущее в базе данных (Access 2010) с нужно провести проверку информации которая в нее введена (Время работы, телефон, адрес, вебадрес различных фирм Германии) количество записей 18 000. При необходимости нужно данные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть аудиозапись интервью продолжительность 69 минут.
Там 2 голоса - женский (задаёт вопросы) и мужской (отвечает).
Надо перевести это аудио в текст ДОСЛОВНО (править ничего не надо) в виде диалога
файл записи находится здесь: http://rusfolder.com/34848951 (к проекту приложить не смогла, он слишком большой)
в заявках предлагайте сумму и срок
Марина
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