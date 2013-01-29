Обработка базы данных на немецком языке

Нужно сделать следущее в базе данных (Access 2010) с нужно провести проверку информации которая в нее введена (Время работы, телефон, адрес, вебадрес различных фирм Германии) количество записей 18 000. При необходимости нужно данные дополнить.Пример на скрине. https://dl.dropbox.com/u/17157459/primer%20bd.png Предоставлю программу для обработки данных БД с встроенным браузером .

Оплата в WMR за обработку 1000 записей.

Укажите сколько времени вы можете затратить в сутки. Ну и цены.Просьба только называть реальные цифры на основе которых возможно долговременное сотрудничество. Если сойдемся в цене, то расчитываю на долгую совместную работу.

Просьба расказать в заявке о вашем уровне владения немецким.