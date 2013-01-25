Рерайтинг статей

Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок317 просмотров
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Из 4-6 статей (похожие, 1 страница) нужно сделать своими словами, красиво 1 статью около 1 страницы.

таких заданий 10

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11 лет назад
anya-anechka
Анна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад