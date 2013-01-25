Перепечатать формулы из PDF-документа в LaTeX

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка403 просмотра
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Необходимо перепечатать несложные математические формулы из pdf-файла в LaTeX-синтаксис, оптимизированный для OpenOffice(чуть упрощенный LaTeX).

Насыщенность формулами текста - как в примере. Оставляйте стоимость и сроки за 10 страниц.

11 лет назад
alex1001222
Алексей 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад