Редактор электронного журнала

Для создания электронного журнала, посвящённого путешествиям, требуется редактор.

Опыт работы в печатном или электронном издании очень приветствуется.

Вы - активный, энергичный, неконфликтный человек,

умеющий, с одной стороны, работать с авторами,

с другой - продумывать общую схему и концепцию журнала, анализировать журналы конкурентов, определять, сколько и какие материалы требуются для выпуска номера, подбирать и покупать фотографии на фотостоках, т.е. раз в месяц предоставлять все материалы для номера со структурой разделов дизайнеру и верстальщику.

Работа удалённая, но потребует затрат времени, вы должны быть на связи (email/skype) постоянно в рабочие часы, поэтому совмещать с другой постоянной работой, к сожалению, не получится.

Что-то хотите уточнить - задавайте вопросы.

Спасибо!