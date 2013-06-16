Корректура текста интервью

$50
Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок234 просмотра
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7700 символов с пробелеами.

Только для профессиональных корректоров

11 лет назад
cyrox2
41 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Pi_Na
53 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$8
1 день
Все отлично, спасибо.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую как ответственного заказчика.