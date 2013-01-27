Собрать тексты 456 вакансий в Word.

Требуется собрать все тексты вакансий с портала по работе, по двум ссылкам:

1. 224 вакансии, http://www.superjob.ru/clients/*

2. 232 Вакансии, http://www.rabota.ru/*

Шаблон заполнения контента с сайтов (абзацами разделяем данные):

1, superjob.ru.

Заголовок, доход/ зарплата, график работы, опыт работы, возраст кандидатов, должностные обязанности, требуется, Мы предлагаем, О нас.

2, rabota.ru.

Заголовок, Доход, Опыт, Образование, График, Обязанности, Требования, Профессиональные области, Предпочтения, место работы, Контактное лицо.

Итоги отдаём в 2 файлах word-docx.

Важно, чтобы не было графики и ссылок, а так же было корректное форматирование текста, поэтому лучше использовать Блокнот или Notepad++, которые игнорируют ссылки и графику. Помимо этого чтобы не было мусора в тексте.

Предполагаю, что 456 страниц * 1 минуту/ стр./ 60= 8 часов работы. Плачу до 1300 руб. за данную работу.

В тендере: заполняем бюджет, сроки, комментируем.