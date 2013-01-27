В команду рерайтеров требуется корректор-редактор. Обязанности: вычитка текстов, при необходимости, легкая редакторская правка (замена «кривых» оборотов и т.д.), контроль правильности вписывания ключей. Требуется абсолютная грамотность. Работа постоянная, сложных текстов нет, регулярные заказы. Интересуют, в первую очередь, женщины-филологи, возможно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собрать тексты 456 вакансий в Word.
Требуется собрать все тексты вакансий с портала по работе, по двум ссылкам:
1. 224 вакансии, http://www.superjob.ru/clients/*
2. 232 Вакансии, http://www.rabota.ru/*
Шаблон заполнения контента с сайтов (абзацами разделяем данные):
1, superjob.ru.
Заголовок, доход/ зарплата, график работы, опыт работы, возраст кандидатов, должностные обязанности, требуется, Мы предлагаем, О нас.
2, rabota.ru.
Заголовок, Доход, Опыт, Образование, График, Обязанности, Требования, Профессиональные области, Предпочтения, место работы, Контактное лицо.
Итоги отдаём в 2 файлах word-docx.
Важно, чтобы не было графики и ссылок, а так же было корректное форматирование текста, поэтому лучше использовать Блокнот или Notepad++, которые игнорируют ссылки и графику. Помимо этого чтобы не было мусора в тексте.
Предполагаю, что 456 страниц * 1 минуту/ стр./ 60= 8 часов работы. Плачу до 1300 руб. за данную работу.
В тендере: заполняем бюджет, сроки, комментируем.
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