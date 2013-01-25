Вакансия корректора - 2-3 часа в день

Для создания электронного журнала, посвящённого путешествиям, требуется редактор. Опыт работы в печатном или электронном издании очень приветствуется. Вы - активный, энергичный, неконфликтный человек, умеющий, с одной стороны, работать с авторами, с другой - продумывать общую схему и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду рерайтеров требуется корректор-редактор.
Обязанности: вычитка текстов, при необходимости, легкая редакторская правка (замена «кривых» оборотов и т.д.), контроль правильности вписывания ключей. Требуется абсолютная грамотность.
Работа постоянная, сложных текстов нет, регулярные заказы.
Интересуют, в первую очередь, женщины-филологи, возможно, пенсионного возраста. Т.е. те, кто может уделять работе ежедневно несколько часов, включая выходные дни, и кому нужна подработка.
Интересуют только невысокие расценки. Работа ведется в специальной программе для команды. Оплата регулярная, 2-3 раза в неделю.
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