Вакансия корректора - 2-3 часа в день

В команду рерайтеров требуется корректор-редактор.

Обязанности: вычитка текстов, при необходимости, легкая редакторская правка (замена «кривых» оборотов и т.д.), контроль правильности вписывания ключей. Требуется абсолютная грамотность.

Работа постоянная, сложных текстов нет, регулярные заказы.

Интересуют, в первую очередь, женщины-филологи, возможно, пенсионного возраста. Т.е. те, кто может уделять работе ежедневно несколько часов, включая выходные дни, и кому нужна подработка.

Интересуют только невысокие расценки. Работа ведется в специальной программе для команды. Оплата регулярная, 2-3 раза в неделю.