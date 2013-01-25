Нужно перепечатать таблицу в ворде. Оплата сразу по факту выполнения работы. Пишите цену.
Корректировка текста на юридическую тематику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется заменить ссылки в образцах процессуальных документов: имеются ссылки на статьи старого уголовно-процессуально кодекса Украины, на статьи нового.
Предоставляются около 200 документов.
Оплата по факту $20.
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