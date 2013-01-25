Корректировка текста на юридическую тематику

$20
Редактирование и КорректураЗакрыт14 заявок475 просмотров
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Требуется заменить ссылки в образцах процессуальных документов: имеются ссылки на статьи старого уголовно-процессуально кодекса Украины, на статьи нового.

Предоставляются около 200 документов.

Оплата по факту $20.

11 лет назад
PhilLib
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Jellyshark
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
5 дней