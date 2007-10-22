1 Нужно вписать ссылки на статьи Кодексов и Законов Украины в шаблонах договоров. Украинский язык. Около 40 видов договоров, которые регулируются специальными законами. Около 3000 документов/договоров, нужно проверить каждый договор на соответствие законодательству, отфильтровать ненужные ...
Вёрстка печатных и электронных изданий, цифровая печать единичных экземпляров, с получением международных номеров ISBN, ББК, УДК в книжной палате Украины, получение контрольных марок для электронных носителей. Форматирование и размещение работ для Интернет.
Вёрстка гипертекстовых электронных публикаций в формате PDF, запись на защищённые от копирования DVD, цифровая печать в формате А4, А5 единичных экземпляров книг, лицензирование и тиражирование защищённых от копирования DVD с получением контрольных марок.
Свидетельство издателя Украины (Госкомтелерадио Украины) Серия ДК № 3009 от 22.10.2007 р. Лицензия на внедрение защитных голографических элементов (СБУ) Серия АВ № 501711 від 06.04.2010 р. Авторские свидетельства на публикации. Ряд авторских книг и дисков.
52.61.0 Роздрібна тоггівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;
52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами;
52.47.0 Роздрібна торгівля книгами.
22.11.0 Видання книг
51.47.2 Оптова торгівля книгами.
74.40.0 Рекламна діяльність
72.40.0 Діяльність, пов'язана з банком даних.
72.22.0 Інша діяльність у сфері розроблення програмного забесечення.
72.30.0 Обробоення даних.
22.22.0 Інша поліграфічна діяльністьт
- Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Требуется заменить ссылки в образцах процессуальных документов: имеются ссылки на статьи старого уголовно-процессуально кодекса Украины, на статьи нового. Предоставляются около 200 документов. Оплата по факту $20.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт12 лет назад