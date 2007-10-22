Об услугах

Вёрстка печатных и электронных изданий, цифровая печать единичных экземпляров, с получением международных номеров ISBN, ББК, УДК в книжной палате Украины, получение контрольных марок для электронных носителей. Форматирование и размещение работ для Интернет.

Вёрстка гипертекстовых электронных публикаций в формате PDF, запись на защищённые от копирования DVD, цифровая печать в формате А4, А5 единичных экземпляров книг, лицензирование и тиражирование защищённых от копирования DVD с получением контрольных марок.

Свидетельство издателя Украины (Госкомтелерадио Украины) Серия ДК № 3009 от 22.10.2007 р. Лицензия на внедрение защитных голографических элементов (СБУ) Серия АВ № 501711 від 06.04.2010 р. Авторские свидетельства на публикации. Ряд авторских книг и дисков.

52.61.0 Роздрібна тоггівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі;

52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами;

52.47.0 Роздрібна торгівля книгами.

22.11.0 Видання книг

51.47.2 Оптова торгівля книгами.

74.40.0 Рекламна діяльність

72.40.0 Діяльність, пов'язана з банком даних.

72.22.0 Інша діяльність у сфері розроблення програмного забесечення.

72.30.0 Обробоення даних.

22.22.0 Інша поліграфічна діяльністьт