Нужно переименовать файлы

Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ситуация такая.

Есть – более 7000 изображений в каталоге. Каталог состоит из 200 папок, в каждой находится по 11 папок с изображениями, в количестве от 1 до 3. Изображения имеют сквозную нумерацию.

Нужно – изменить имена у изображений, согласно определенных правил. А именно:

- если изображений 2 или 3 – то нужно в их последовательности изменить им имя на 1, 2 или 1, 2, 3

- если изображение одно – то нужно присвоить имя 3

Предлагайте варианты и стоимость, а так же сроки исполнения.

Как и всех – интересует минимальная стоимость выполнения)))

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Расшифровка диссертации

    Здравствуйте! Есть 1 ч записи, качество не очень (это защита диссертации) Расшифровка нужна к завтрашнему вечеру. Стоимость 11 руб/минута. Запись по ссылке http://yadi.sk/d/Qf7IwDL127yqU Также могу предоставить видео, там слышно немного лучше.

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать тексты 456 вакансий в Word

    $50

    Собрать тексты 456 вакансий в Word. Требуется собрать все тексты вакансий с портала по работе, по двум ссылкам: 1. 224 вакансии, http://www.superjob.ru/clients/* 2. 232 Вакансии, http://www.rabota.ru/* Шаблон заполнения контента с сайтов (абзацами разделяем данные): 1, superjob.ru. Заголовок, доход/ зарплата, график ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вакансия корректора - 2-3 часа в день

    В команду рерайтеров требуется корректор-редактор. Обязанности: вычитка текстов, при необходимости, легкая редакторская правка (замена «кривых» оборотов и т.д.), контроль правильности вписывания ключей. Требуется абсолютная грамотность. Работа постоянная, сложных текстов нет, регулярные заказы. Интересуют, в первую очередь, женщины-филологи, возможно, ...

    Редактирование и Корректура67 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор электронного журнала

    $500

    Для создания электронного журнала, посвящённого путешествиям, требуется редактор. Опыт работы в печатном или электронном издании очень приветствуется. Вы - активный, энергичный, неконфликтный человек, умеющий, с одной стороны, работать с авторами, с другой - продумывать общую схему и ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несложная работа с файлом .xls

    здравствуйте, в файле необходимо дозаполнить нехватающие значения. речь идет об учете проеханных километров поясняю, в таблице есть 3 колонки 1. показатель счетчика начала поездки (например 100км) 2. показатель счетчика конца поездки (например 150км) 3. сколько км проехано за поездку. (например ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Корректировка текста в таблицах Эксель

    Есть таблица на 50 000 позиций. В ней всего два столбика. В одном слова латиницей, во втором кириллицей. Надо проверить правильность написания кириллицей. Срок 5 дней. Предлагайте стоимость данной работы.

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад