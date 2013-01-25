Нужно переименовать файлы

Ситуация такая.

Есть – более 7000 изображений в каталоге. Каталог состоит из 200 папок, в каждой находится по 11 папок с изображениями, в количестве от 1 до 3. Изображения имеют сквозную нумерацию.

Нужно – изменить имена у изображений, согласно определенных правил. А именно:

- если изображений 2 или 3 – то нужно в их последовательности изменить им имя на 1, 2 или 1, 2, 3

- если изображение одно – то нужно присвоить имя 3

Предлагайте варианты и стоимость, а так же сроки исполнения.

Как и всех – интересует минимальная стоимость выполнения)))