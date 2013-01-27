Проверить письмо формата А4 на ошибки

Для создания электронного журнала, посвящённого путешествиям, требуется редактор. Опыт работы в печатном или электронном издании очень приветствуется. Вы - активный, энергичный, неконфликтный человек, умеющий, с одной стороны, работать с авторами, с другой - продумывать общую схему и ...