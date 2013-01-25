Необходимо перепечатать несложные математические формулы из pdf-файла в LaTeX-синтаксис, оптимизированный для OpenOffice(чуть упрощенный LaTeX). Насыщенность формулами текста - как в примере. Оставляйте стоимость и сроки за 10 страниц.
Проверить юридический текст на английском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 страница (word) текста.
Анлгийский язык, тематика - юридическая.
Необоходимо проверка текста на логичность и корректность.
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