Проверить юридический текст на английском языке

$10
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки147 просмотров
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1 страница (word) текста.

Анлгийский язык, тематика - юридическая.

Необоходимо проверка текста на логичность и корректность.

11 лет назад
mirvsemnam
Елена 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад