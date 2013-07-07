anya-anechka

Нужно для готового сайта, которые не в вордпрессе, а на чистом хтмл/цсс, сделать одну страницу блога на вордпрессе. Если кокретнее, то блог уже есть на старом сайте, который на вп http://www.vgprecruit.com/?page_id=142 И его нужно перенести на новый ...