anya-anechka

Анна anya-anechka

 
45 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Платежная система, Магенто

    Надо настроить authorize.net платежный терминал на сайте. Все остальное установлено, формы сверстаны. По словам программиста который это делал, все отконфигурировано, надо только настроить... Сайт на Магенто. Надо срочно.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарастить ТИЦ & ПР

    Здравствуйте! Нужно продвинуть сайт www.segway-usa.ru (ТИЦ 11, ПР 2). По срокам не срочно, главное, чтобы было качественно. Цену указывайте в заявках.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка на jQuery и печатные страницы в IE 8 & 9

    $100

    1) Доработать переключалку видов http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon-new/attorney-landing-grid.html - Исправить баг, если я выбираю a1, b, c, то списком выдает 4 результата, а фотками 7. - Сделать переключение видов плавным, как на этой странице http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon-new/attorney.html (когда переключаешь внутреннюю навигацию Bio, ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Убрать 1-ю пустую страницу со страницы для печати

    При распечатке страницы http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney.html из IE 10 &amp; 9 первая получается пустая. Надо убрать ее. http://screencast.com/t/1Sr1Sev08 Стили которые применяються для режиме для печати в просмотре идут после @mediaprint в css.

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить скрипт на сайт для переключалки видов

    Есть 2 страницы, которые нужно объеденить в одну: http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney-landing-grid.html http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney-landing-list.html Выбираете фильтром условия, переключаете виды показа, с картинок на список, результаты поиска фильтром сохраняются при переключении вида. Юрл у страницы не должен меняться, должен быть один. Пример функционала можно посмотреть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки для сайта на Wordpress / BuddyPress

    Нужно сделать несколько доработок для сайта http://www.clusterinteractive.com/projects/scipose/. Оплата по часовая. Задание в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдаваться тем разработчикам, кто может быстрее начать работу и знают английссий. Указывайте в заявке оплату в час и в ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постинг

    Тематика сайта — скутера сегвей, продажа. Продвижение контактной информации продавца и ссылки на сайт в блогах, тематических порталах, форумах, социальных сетях и на досках объявлений. Размещение рекламных текстов на различных досках объявлений и в каталогах. Рекламные тексты ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Magento: Перенести онлайн магазин на магенто

    Надо перенести сайт http://www.flavorpark.com на мадженто. Сейчас он стоит на самописной пхп админке и не функционален особо. Не обращайте внимание на текущую функциональность онлайн магазина. Смотрите только на структуру страниц и контент. Онлайн магазин должен работать стандартно, как ...

    PHPWordPressMagento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отладить мобильный сайт на Magento

    Надо отладить и устранить ошибки на мобильном сайте, который стоит на Magento. http://m.beyondyoga.com 1) Категории не загружаются на домашней странице 2) Контент на домашней странице не загружается 3) Футер на домашней странице не загружается

    Magento
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • MAGENTO: Добавить выпадающую мини корзину на сайт

    На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину. В верхней навигации есть значок корзины, справа от слова SIGN IN, нужно сделать так, чтобы при mouseover появлялось выпадающее меню для корзины, по аналогии и функционалу, как на ...

    Magento
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Друпал 7. Доработка онлайн магазина.

    $200

    ТЗ в прикрепленном файле. Магазин уже установлен на друпал 7, осталось его довести до ума и завершить проект. Обязательно должна быть возможность переговорить предварительно и в течении всей работы по скайпу голосом (а то печатать можно три ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть сверстанный сайт на Вордпресс

    Нужно натянуть уже сверстанный в хтмл сайт на вордпресс. Дизайн и карту сайта смотрите в приложении. Обратите внимание нужно будет сделать только вордпресс, верстать сайт не надо. Не предлагайте цены "под ключ". Оплата Яндекс деньги, пэйпал ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и поставить сайт на Вордпресс

    http://www.gabriellerevere.com/ Нужно сверстать и поставить этот сайт на вордпресс. Сейчас он сделан во флэш. Дизайн должен оставаться таким же, только добавится дополнительная секция БЛОГ. Блог будет обычный вордпрессовский. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Оплата на Яндекс деньги, пэйпал, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и установка сайта на вордпресс.

    Макеты для сайта в прикрепленном файле. Фотошоповские файлы вышлю позже исполнителю. Нужно сверстать и установить сайт на вордпресс на сервер заказчика. Весь текст и фотографии должны иметь возможность быть редактируемыми клиентом. Для шрифта будет использован typekit. Обратите внимание! ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вордпресс. Редизайн сайта.

    $250

    Надо сделать редизайн сайта на вордпрессе, БЕЗ установки. Главная страница и внутренние одинаковые. Новый дизайн Превью: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/EP-NorthSideAudiologyGroup-Revised5.jpg Старый дизайн Превью: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/HearingCareSpecialists_home.jpg Файлы: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/HearingCareSpecialists.rar Выпадающее меню: http://wordpress.org/extend/plugins/dropdown-menu-widget/ Пожалуйста, обратите внимание, не надо делать тему с нуля!!! Надо работать с уже готовой версткой и ...

    WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить работу контактной формы

    Надо настроить работу контактной формы "Looking for an aircraft or engine?" на этих двух страницах: http://stage.aeroconnect.com/aircraft/view_full/242 http://stage.aeroconnect.com/engines/view_full/735 Ее функционал можно посмотреть тут: http://stage.aeroconnect.com/ http://stage.aeroconnect.com/demoexchange Почему-то на одних страницах форма прекрасно работает, а на других не хочет, хотя она одна и та ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поставить блог на вордпрессе для сайта

    Нужно для готового сайта, которые не в вордпрессе, а на чистом хтмл/цсс, сделать одну страницу блога на вордпрессе. Если кокретнее, то блог уже есть на старом сайте, который на вп http://www.vgprecruit.com/?page_id=142 И его нужно перенести на новый ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать одну страницу на HTML/JS

    Пожалуйста, прежде чем называть цену, внимательно прочитайте задание. 1. Сделать страницу на HTML/JS, которая состоит из 3 колонок со следующими заголовками NEW, INTERVIEWED, HIRED. Дизайн не важен, смотрите структуру в прикрепленном файле. 2. Каждую колонку надо заполнить ...

    HTMLiOSjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Специалист по Вордпресс

    $1000

    Требуется на постоянную работу человек с опытом работы WordPress (вордпресс). Уровень средний или выше. Делать по готовым фотошоповским макетам около 6 сайтов на вордпрессе в месяц (верстать, устанавливать вордпресс, натягивать верстку на вордпресс, отлаживать, заполнять ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
developer_as
Антон 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Отладить мобильный сайт на Magento
Коммуникабельная. Хорошо поставленные задание. Быстрая оплата.
Великолепный программист! Ответственный, умный, приятный в общении. Сделал даже намного больше, чем требовалось. С нелегкой задачей справился. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Basecity
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Поставить блог на вордпрессе для сайта
Рекомендую как ответственного заказчика
Ответственный программист. Работу выполнил быстро.
Ответный отзыв
aiou
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов(-1)
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработка на jQuery и печатные страницы в IE 8 & 9
Очень продуктивно поработали. Аня приятный на общение человек и просто отличный заказчик. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству:)
Спасибо!
Ответный отзыв
EzMoR
Роман 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-4)
$20
10 баллов
10 лет назад
Добавить скрипт на сайт для переключалки видов
Отличный заказчик. Не первый раз работаем вместе, никогда не было косяков. Рекомендуем всем!
Спасибо!
Ответный отзыв
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$290
10 баллов
10 лет назад
Верстка и установка сайта на вордпресс.
Спасибо Ане за интересный проект. Все прошло хорошо. Буду рад дальнейшим совместным проектам. С ув., Алексей
Приятно работать с адекватным человеком. Рекомендую.
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