anya-anechka

Надо настроить authorize.net платежный терминал на сайте. Все остальное установлено, формы сверстаны. По словам программиста который это делал, все отконфигурировано, надо только настроить... Сайт на Магенто. Надо срочно.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно продвинуть сайт www.segway-usa.ru (ТИЦ 11, ПР 2). По срокам не срочно, главное, чтобы было качественно. Цену указывайте в заявках.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1) Доработать переключалку видов http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon-new/attorney-landing-grid.html - Исправить баг, если я выбираю a1, b, c, то списком выдает 4 результата, а фотками 7. - Сделать переключение видов плавным, как на этой странице http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon-new/attorney.html (когда переключаешь внутреннюю навигацию Bio, ...Завершен10 лет назад
При распечатке страницы http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney.html из IE 10 & 9 первая получается пустая. Надо убрать ее. http://screencast.com/t/1Sr1Sev08 Стили которые применяються для режиме для печати в просмотре идут после @mediaprint в css.Завершен10 лет назад
Есть 2 страницы, которые нужно объеденить в одну: http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney-landing-grid.html http://workspace.icvmgroup.com/ap/kramon/attorney-landing-list.html Выбираете фильтром условия, переключаете виды показа, с картинок на список, результаты поиска фильтром сохраняются при переключении вида. Юрл у страницы не должен меняться, должен быть один. Пример функционала можно посмотреть ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать несколько доработок для сайта http://www.clusterinteractive.com/projects/scipose/. Оплата по часовая. Задание в прикрепленном файле. Предпочтение будет отдаваться тем разработчикам, кто может быстрее начать работу и знают английссий. Указывайте в заявке оплату в час и в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Тематика сайта — скутера сегвей, продажа. Продвижение контактной информации продавца и ссылки на сайт в блогах, тематических порталах, форумах, социальных сетях и на досках объявлений. Размещение рекламных текстов на различных досках объявлений и в каталогах. Рекламные тексты ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо перенести сайт http://www.flavorpark.com на мадженто. Сейчас он стоит на самописной пхп админке и не функционален особо. Не обращайте внимание на текущую функциональность онлайн магазина. Смотрите только на структуру страниц и контент. Онлайн магазин должен работать стандартно, как ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Надо отладить и устранить ошибки на мобильном сайте, который стоит на Magento. http://m.beyondyoga.com 1) Категории не загружаются на домашней странице 2) Контент на домашней странице не загружается 3) Футер на домашней странице не загружаетсяЗавершен10 лет назад
На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину. В верхней навигации есть значок корзины, справа от слова SIGN IN, нужно сделать так, чтобы при mouseover появлялось выпадающее меню для корзины, по аналогии и функционалу, как на ...Закрыт10 лет назад
- $200
ТЗ в прикрепленном файле. Магазин уже установлен на друпал 7, осталось его довести до ума и завершить проект. Обязательно должна быть возможность переговорить предварительно и в течении всей работы по скайпу голосом (а то печатать можно три ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть уже сверстанный в хтмл сайт на вордпресс. Дизайн и карту сайта смотрите в приложении. Обратите внимание нужно будет сделать только вордпресс, верстать сайт не надо. Не предлагайте цены "под ключ". Оплата Яндекс деньги, пэйпал ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
http://www.gabriellerevere.com/ Нужно сверстать и поставить этот сайт на вордпресс. Сейчас он сделан во флэш. Дизайн должен оставаться таким же, только добавится дополнительная секция БЛОГ. Блог будет обычный вордпрессовский. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Оплата на Яндекс деньги, пэйпал, ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Макеты для сайта в прикрепленном файле. Фотошоповские файлы вышлю позже исполнителю. Нужно сверстать и установить сайт на вордпресс на сервер заказчика. Весь текст и фотографии должны иметь возможность быть редактируемыми клиентом. Для шрифта будет использован typekit. Обратите внимание! ...Завершен10 лет назад
- $250
Надо сделать редизайн сайта на вордпрессе, БЕЗ установки. Главная страница и внутренние одинаковые. Новый дизайн Превью: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/EP-NorthSideAudiologyGroup-Revised5.jpg Старый дизайн Превью: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/HearingCareSpecialists_home.jpg Файлы: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69605140/HearingCareSpecialists.rar Выпадающее меню: http://wordpress.org/extend/plugins/dropdown-menu-widget/ Пожалуйста, обратите внимание, не надо делать тему с нуля!!! Надо работать с уже готовой версткой и ...Завершен10 лет назад
Надо настроить работу контактной формы "Looking for an aircraft or engine?" на этих двух страницах: http://stage.aeroconnect.com/aircraft/view_full/242 http://stage.aeroconnect.com/engines/view_full/735 Ее функционал можно посмотреть тут: http://stage.aeroconnect.com/ http://stage.aeroconnect.com/demoexchange Почему-то на одних страницах форма прекрасно работает, а на других не хочет, хотя она одна и та ...Завершен10 лет назад
Нужно для готового сайта, которые не в вордпрессе, а на чистом хтмл/цсс, сделать одну страницу блога на вордпрессе. Если кокретнее, то блог уже есть на старом сайте, который на вп http://www.vgprecruit.com/?page_id=142 И его нужно перенести на новый ...Завершен11 лет назад
Пожалуйста, прежде чем называть цену, внимательно прочитайте задание. 1. Сделать страницу на HTML/JS, которая состоит из 3 колонок со следующими заголовками NEW, INTERVIEWED, HIRED. Дизайн не важен, смотрите структуру в прикрепленном файле. 2. Каждую колонку надо заполнить ...Завершен11 лет назад
Для сайта IT компании нужен логотип, паттерн для фона, цветовая палитра, может быть еще пара графических объектов. Пишите, предлагайте цены, отправляйте ссылки на ваши работы.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется на постоянную работу человек с опытом работы WordPress (вордпресс). Уровень средний или выше. Делать по готовым фотошоповским макетам около 6 сайтов на вордпрессе в месяц (верстать, устанавливать вордпресс, натягивать верстку на вордпресс, отлаживать, заполнять ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад