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Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок207 просмотров
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Тематика сайта — скутера сегвей, продажа.

Продвижение контактной информации продавца и ссылки на сайт в блогах, тематических порталах, форумах, социальных сетях и на досках объявлений.

Размещение рекламных текстов на различных досках объявлений и в каталогах. Рекламные тексты для досок будут предоставлены.

Помимо контактной информации продавца, нужно разместить не менее 100 прямых ссылок на сайтах.

Сайты: русские.

Язык: рус.

Предлагайте стоимость и сроки.

10 лет назад
anya-anechka
Анна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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