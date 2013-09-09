Тематика сайта — скутера сегвей, продажа.

Продвижение контактной информации продавца и ссылки на сайт в блогах, тематических порталах, форумах, социальных сетях и на досках объявлений.

Размещение рекламных текстов на различных досках объявлений и в каталогах. Рекламные тексты для досок будут предоставлены.

Помимо контактной информации продавца, нужно разместить не менее 100 прямых ссылок на сайтах.

Сайты: русские.

Язык: рус.

Предлагайте стоимость и сроки.