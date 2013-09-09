Реклама VIOP на Yandex.Direct

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Нужно сделать несколько объявлений на яндекс директ.

Тематика - GSM Шлюзы, IP телефония.

Рекламировать нужно товары с этого каталога http://www.voipgsm.ru/shop.html

Желательно с опытом по данной тематике.

10 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад