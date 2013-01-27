Необходима грамотная текстовая расшифровка аудиодорожки 3-минутного видеоролика на youtube. 75 руб. Срок сдачи — сегодня, 30.01.2013, до 18–00 московского времени.
Внести ссылки на статьи Кодексов и Законов Украины
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 Нужно вписать ссылки на статьи Кодексов и Законов Украины в шаблонах договоров. Украинский язык. Около 40 видов договоров, которые регулируются специальными законами. Около 3000 документов/договоров, нужно проверить каждый договор на соответствие законодательству, отфильтровать ненужные и редактировать в соответствии с законодательством.
2 Нужно к каждому виду (40) договора сделать введение, в котором сделать сборник регулирующего законодательства в виде комментария и отдельных статей законов.
3 Определить вопрос налогообложения каждого вида договора.
4 Отнести каждый вид договора к определённому виду экономической деятельности, КВЭД 2012
5 Сделать параллельный перевод на русский и английски язык.
Только для заявителей, имеющих юридическое образование. Возможно разделение объёма работы для тех кто имеет опыт в гражданском, и для тех, кто имеет опыт в хозяйственном законодательстве.
Работа для книги. Договор о исключительных авторских правах по аналогу служебного произведения. С нераспространением для третьих лиц.
Предлагать стоимость работы, сроки.
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