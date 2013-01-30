Расшифровка аудиодорожки видео

$50
Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок148 просмотров
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Необходима грамотная текстовая расшифровка аудиодорожки 3-минутного видеоролика на youtube. 75 руб. Срок сдачи — сегодня, 30.01.2013, до 18–00 московского времени.

11 лет назад
sashatolich
Александр 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Antonowa-22
Наташа 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$2
1 день
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