Сделать шаблон ивойса в ворде.

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка161 просмотр
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Добрый вечер! Есть картиинка, пример инвойса, нужно на основании нее сделать шаблон в ворде. Сделать нужно до завтрашнего утра!

Всем хорошего настроения и ясного ума! ОМ

11 лет назад
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
natallia_c
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Наталья! Все было сделано как нужно. Щастия любви и творческих успехов Вам! ОМ
Отличный заказчик, четкое задание, своевременная оплата. Спасибо, и вам удачи!