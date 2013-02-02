Сделать шаблон ивойса в ворде.

Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, ...
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Добрый вечер! Есть картиинка, пример инвойса, нужно на основании нее сделать шаблон в ворде. Сделать нужно до завтрашнего утра!
Всем хорошего настроения и ясного ума! ОМ
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