Дополнить таблицу эксель

Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок329 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть таблица в экселе. Есть изображения с буквенными значениями в количестве 1-3. Надо переписать эти значения в столбцы в таблице.

Вот изображения и как должно быть

http://ybex.com/d/66goanf1dz5l3yxissvpftpw0y9bp7pt4k1u9j3j.html

http://ybex.com/d/9wyt61gphx8j870uu7s7gyxmzhkf4ttdzk5zm3q9.html

Количество изображений 1700

Указывайте стоимость за 100 штук.

Скорее всего разделю на нескольких человек. Я понимаю, что эту работу никто не делал, но хотя бы примерные сроки укажите, примерные за 100 штук.

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
Tanya_T
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$7
1 день
Задание оказалось немного сложнее, нежели было описано и предполагалось. Но девушка справилась с ним на отлично, проявив удивительную внимательность, точность и скорость исполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Андрей очень порадовал своей пунктуальностью от момента предъявления задачи и до завершения расчетов. Также большой плюс – возможность получения от него дополнительной информации по заданию практически мгновенно. И меня , как новичка, приятно удивила его доброжелательность – помог разобраться в тонкостях работы на Weblancer .
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$3
1 день
Второй раз сотрудничаем с этой девушкой - и второй раз одни только положительные эмоции. Задание понято на все 100, не смотря на легкую запутанность в его оформлении. Выполнено быстро и качественно. При выполнении проявлена смекалка и внесены конструктивные предложения. Рекомендую.
Андрей, как и в прошлый раз, очень доступно объяснил задание. В течении его выполнения был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Оплата моментальная, что радует больше всего. Очень вежливый человек и пунктуальный заказчик.