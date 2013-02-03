Дополнить таблицу эксель

Есть таблица в экселе. Есть изображения с буквенными значениями в количестве 1-3. Надо переписать эти значения в столбцы в таблице.

Вот изображения и как должно быть

http://ybex.com/d/66goanf1dz5l3yxissvpftpw0y9bp7pt4k1u9j3j.html

http://ybex.com/d/9wyt61gphx8j870uu7s7gyxmzhkf4ttdzk5zm3q9.html

Количество изображений 1700

Указывайте стоимость за 100 штук.

Скорее всего разделю на нескольких человек. Я понимаю, что эту работу никто не делал, но хотя бы примерные сроки укажите, примерные за 100 штук.