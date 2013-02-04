Tanya_T

Татьяна Tanya_T

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Редактирование/Корректировка

Отзывы заказчиков

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Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
12 лет назад
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Задание оказалось немного сложнее, нежели было описано и предполагалось. Но девушка справилась с ним на отлично, проявив удивительную внимательность, точность и скорость исполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Андрей очень порадовал своей пунктуальностью от момента предъявления задачи и до завершения расчетов. Также большой плюс – возможность получения от него дополнительной информации по заданию практически мгновенно. И меня , как новичка, приятно удивила его доброжелательность – помог разобраться в тонкостях работы на Weblancer .
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