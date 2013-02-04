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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
12 лет назад
HTML
Задание оказалось немного сложнее, нежели было описано и предполагалось. Но девушка справилась с ним на отлично, проявив удивительную внимательность, точность и скорость исполнения. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Андрей очень порадовал своей пунктуальностью от момента предъявления задачи и до завершения расчетов. Также большой плюс – возможность получения от него дополнительной информации по заданию практически мгновенно. И меня , как новичка, приятно удивила его доброжелательность – помог разобраться в тонкостях работы на Weblancer .