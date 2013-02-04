Андрей очень порадовал своей пунктуальностью от момента предъявления задачи и до завершения расчетов. Также большой плюс – возможность получения от него дополнительной информации по заданию практически мгновенно. И меня , как новичка, приятно удивила его доброжелательность – помог разобраться в тонкостях работы на Weblancer .